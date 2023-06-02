İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli Ağrı, İzmir ve Muğla'da eşzamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Çekmeköy ve Sancaktepe'de "yağma", "öldürmeye teşebbüs", "silahlı yaralama", "zorla senet imzalatma", "tefecilik" ve "tehdit" gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
4 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON!
Kadıköy'de bir restorana ortak etme bahanesiyle mağdurlara zorla senet imzalattıkları ve yağma eylemini gerçekleştirdikleri belirlenen Ö.Ç. elebaşılığındaki suç çetesine yönelik İstanbul merkezli Ağrı, İzmir ve Muğla'da eşzamanlı operasyon düzenledi.
Ö.Ç. ile birlikte 20 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 231 mermi ile 335 bin lira değerinde farklı kişilere ait 6 çek ve senet ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'
- Yalan söylemişler
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- AKP'li vekil sinyali verdi: Kabine'ye yeni bir bakanlık!