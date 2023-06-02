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Gaziantep’te siber suç operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:55
Gaziantep’te siber suç operasyonu: 3 gözaltı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcenlik olaylarına yönelik operasyon yaptı.

Düzenlenen operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirilerek 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.


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