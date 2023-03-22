İBB duyurdu: Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:27
İBB duyurdu: Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz olacak!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağını aktardı.

İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz."


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