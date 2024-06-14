Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu: 'Bu fiyatları biz değil, Ulaştırma Bakanlığı belirliyor'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 20:24

Güncelleme: 14.06.2024 - 20:25

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Büyük İstanbul Otogarı’na akın etti. Otobüs firmaları, yaşanan yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlendi.

Yolcuların büyük bölümü biletlerini günler öncesinden alırken son dakika gitmeye karar verenler ise bilet aradı.

Otobüslerde doluluk oranlarının yüzde 99'a ulaştığını belirten bilet gişesi sahibi İbrahim Varlı, "Ek seferlerimiz düzenleniyor ve şu anda bütün ek seferlerimiz dolu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi olsun, Akdeniz Bölgesi olsun, Ege Bölgesi olsun bütün seferlerimiz doldu. Ve açtığımız bütün ek seferler de şu an doluluk oranı yüzde 99’a yakın. Ve bugün yarın yine seferlerimiz olacak. Ama geçen seneki bayrama nazaran daha düşük. Geçen Ramazan Bayramı mesela hiç bayram yaşamadık. Bu bayram Ramazan’a nispeten yani biraz daha yoğunluk var. Ve artı olarak fiyatlar da yüksek. Yani fiyatların da yüksek olduğunu herkes söylüyor. Ama gider de yüksek, mecburen fiyatların o şekilde olması lazım. Bu fiyatları da Ulaştırma Bakanlığı belirliyor. Biz yazıhaneci olarak veya işletmeci olarak kendimiz belirlemiyoruz. Şu an işin Güneydoğu ve Doğu tarafı komple dolu, yer yok. Gelene yok satıyoruz" dedi.

"EN FAZLA YOLCULUK ŞU AN İÇİN ANTEP, ADANA, BODRUM"

Varlı, "En fazla yolculuk şu an için Antep, Adana, Bodrum, Marmaris, İzmir ve Ankara. Oralara yoğunluk çok bir de yarından itibaren kısa yollara da yoğunluk olacak. Bursa, Edirne, Kırklareli ve Keşan. Oralara da yoğunluk olacak, daha dün yine akaryakıta zam geldi, yani mazota zam geldi. İnanın ki şu an gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Yani gider çok gelir yok, yok denecek kadar az. Hızlı tren bu otobüs sektörüne fazla bir zarar verecek bir konumda değil. Hızlı trenin günde yapmış olduğu 3-4 seferdir. Zaten 3-4 seferde biliyorsunuz ikişer vagondan doluyorlar. Bu aslında mazotun, giderlerin, fiyatlara yansımasından dolayı yani. Şu anda 4 kişilik bir aile atıyorum Urfa’ya gidip gelmek isterse 18 bin TL sadece yol masrafı var" ifadelerini kullandı.

"UÇAK FİYATLARI OTOBÜS BİLETLERİNİN 4-5 KATI"

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a yolculuk yapmaya hazırlanan Serdar Günay, "Bayram üstü bir yere tatile gitmek için en azından bilet almaya kalktığınızda 20-25 gün önceden bilet ayırtmanız gerekiyor. Son dakikalara bıraktığınızda bilet bulma şansınız yok. Türkiye, ekonomi şartlarına göre biraz bilet fiyatları yüksek bayramda, çünkü herkes sevdiklerinin yanına gittiği için herhalde yüksek tutuyor. Kişi başı ortalama bin- bin 100 lirayı buluyor. İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gidilecek. Gidiş dönüşü ayarlamak için de 15-20 gün önceden bilet bulmanız gerekiyor. Uçak fiyatları zaten şu an otobüs fiyatları 4-5 katı civarında. Onlar da yüksek. Geçen seneye göre baktığımızda neredeyse 2 katı falandı. Şimdi uçak biletleri de 4 kat 5 kat fiyatları arttı" şeklinde konuştu.