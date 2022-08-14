İstanbul Paşabahçe vapuruna kavuştu: Haliç Tersanesi'ndeki suya indirme törenine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu katıldı

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Tarihi Paşabahçe vapuru yeniden suya indirilerek İstanbullulara hizmet vermeye başladı. Adalar hattında hizmet vermesi planlanan vapurun suya indirme törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İBB, AKP döneminde çürümeye terk edilerek ve 2010 yılında Şehir Hatları filosundan düşürülen tarihi Paşabahçe vapurunun restorasyonunu tamamladı. Haliç Tersanesi’nde dün Paşabahçe vapurunun hizmete alınması kapsamında bir tören düzenlendi. Törene Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, belediye başkanları ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş katıldı.

‘DÜNYANIN EN ESKİ TERSANESİ’

Törende konuşan İmamoğlu, “Haliç Tersanesi devralındığında, 2019 yılı sonunda cirosu, 1 milyon liraydı. Ve 2021 yılında, geçen yıl itibarıyla bunu 132 milyona çıkardık. Yani burası, bir gemi inşa edemez hale gelmişti. Ama artık kendi deniz taksilerini üreten, birçok kompozit yolcu gemisinden römorköre, kılavuz tekne inşasına kadar, geleceğe dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir imalat yapan tersaneye döndü. Tersane, neredeyse 25-30 yıl sonra 600 yılını dolduracak. Dünyanın en eski tersanesi. Böylesi bir değeri yaşatmak, geleceğe taşımanın manevi hazzının benim şu an hücrelerime kattığı o değeri, maneviyatı tarif edemem. Buna kelimeler yetmez” dedi. Konuşmasında, Hürriyet gazetesinin Paşabahçe vapuruyla ilgili yaptığı haberi veriş biçimini de gündeme getiren İmamoğlu, “Bir an, ‘Acaba gemi uçarak gelip buraya kondu mu’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBULLU SİZİ GÖRÜYOR’

İmamoğlu’nun ardından konuşan Kılıçdaroğlu, bir tarihi yeniden yaşatmak olağanüstü güzel bir şey diyerek “Ulusları ulus yapan, onların tarihleridir. Ekrem Bey, kendisi ve kadrosuyla beraber olağanüstü çaba harcıyor. Zorlukların çıkarıldığını biliyorum. İstanbullu sizi görüyor, tanıyor ” dedi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Dedetaş, 1952’de inşa edilen vapurun anısına 1952 adet basılan hatıra pullarından “1 numaralı” olanını Kılıçdaroğlu’na verdi.