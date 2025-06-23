İstanbul Pendik’te ilginç cami: 'Hayatımda ilk defa böylesini gördüm'

Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren caminin hemen bitişiğine yapılan Kuran kursu binasının yüksekliği, cami minaresinin şerefesiyle birebir aynı hizada oldu.

Minare ile binanın en üst katının bu kadar iç içe görünmesi, bölgede dikkat çeken bir manzara ortaya çıkardı.





"İLK KEZ BÖYLE BİR CAMİ GÖRDÜM"

Akın Şahin isimli bir vatandaş, "Ben Türkiye’de 11-12 ilde çalıştım ama hayatımda ilk kez böyle bir cami gördüm. 'Acaba hikâyesi falan mı var?' diye düşündüm. Çizen, yapan, projelendiren herkese helal olsun. Enteresan bir iş olmuş" dedi.





"BAŞARILI BULDUM"

Abdülkerim Akar ise "Değişik bir yapı olmuş. Eline koluna sağlık yapanların. Başarılı buldum" diye konuştu.



