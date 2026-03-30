İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'uçuş' uyarısı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, hava ulaşımını aksatmış ve Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle inişlerde ciddi sorunlar yaşanmıştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bugün hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Havalimanı yönetimince yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini bildirerek, yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuş bilgilerinin ilgili havayolu şirketinin internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden kontrol etmeleri istendi.