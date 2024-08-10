İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu sayısı rekoruna ulaştı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 10.08.2024 - 12:43

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, dün 134 bin 204 yolcu ile tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoruna ulaşıldığını duyurdu.

İSG Uluslararası Havalimanı’nda dün gerçekleşen 696 seferde; iç hat gelen 31 bin 797, iç hat giden 30 bin 921, dış hat gelen 35 bin 198 ve dış hat giden yolcu sayısı 36 bin 288 kişi oldu. Bu raklamlarla tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoru dün kırıldı. Bir önceki rekor, 13 Termmuz 2024 tarihinde 133 bin 455 yolcu ve 719 sefer olarak kaydedilmişti.

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) açıkladığı haziran hava trafik raporuna göre, 2024 yılının ilk yarısında Avrupa’nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı. ACI’nın açıkladığı haziran sonu rakamlarına göre bu senenin ilk yarısında İstanbul Sabiha Gökçen’den yararlanan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19 milyon 835 bin 915 oldu.

Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla “şehrin havalimanı” olarak adlandırılan ISG, 55 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat noktasına hizmet verirken genel olarak 165 destinasyonla güçlü bağlantılara sahip. ISG, 2024 yılı başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak küresel bağlantı ağını genişletmeyi sürdürüyor.