Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj krizi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 00:09

Güncelleme: 05.08.2024 - 00:09

Bazı yolcular, valizlerinin uçuş güzergahlarına götürülmediğini iddia ederek valiz yığınlarının olduğu fotoğraflarla tepki gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamada ise, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.