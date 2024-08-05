Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj krizi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi.
Bazı yolcular, valizlerinin uçuş güzergahlarına götürülmediğini iddia ederek valiz yığınlarının olduğu fotoğraflarla tepki gösterdi.
Şirketten yapılan açıklamada ise, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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