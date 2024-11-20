İstanbul Sancaktepe'de erkek vahşeti: Hamile kadını sokak ortasında darbetti!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:43

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:44

Atatürk Mahallesi’nde 18 Kasım'da akşam saatlerinde, hamile olduğu öğrenilen kadın ile yanındaki erkek sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu.

TEKME TOKAT DARBETTİ

Ardından yerde oturan kadını tokat atarak darbetti. Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi. Uyarıları dikkate almayan kişi kadına şiddet uygulamaya devam etti. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Darbedilen kadının ise görüntülerde ‘bana sakın yaklaşma’ , ‘senin yüzünden hamile kaldım’ dediği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.