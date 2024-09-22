Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katı yandı: 2 itfaiye eri yaralandı
Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Meclis Mahallesi, Taner Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında 2 itfaiye eri yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerindeki ambulansta yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken ellerinden ve başından yaralanan itfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDEN YANGINA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİLER
Çatı katının alev alev yandığı anlar yan binada oturanların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çatı katının bitişiğindeki binada bulunan 2 kişinin, alevlere aldırış etmeden hortumla yangını söndürmek istediği görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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