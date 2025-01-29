İstanbul Sancaktepe'de yol kavgası: Yumruklar havada uçuştu!

Sancaktepe'de sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yumrukların kullanıldığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de yol kavgası: Yumruklar havada uçuştu!
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DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:37

Sancaktepe'de, saat 20.00 sıralarında iki otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda tartışma çıktı.

Bir süre tartışan sürücüler daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

Dakikalarca süren kavgada, yumruklar kullanıldı. Bu sırada çevredekiler kavgaya müdahale etmeye çalıştı.

Sürücülerin birbirine girdiği, kavgaya müdahale etmeye çalışan kuryenin ise motosikletinin devrildiği anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAMYONETİ TEKMELEDİ

Kartal'da iki sürücü arasında yine yol verme konusu ile ilgili çıkan tartışmada öfkelenen sürücü, kamyoneti tekmeledi. Kamyonetin şoförü ise araçtan inmeyerek yoluna devam etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Sancaktepe #kavga

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