İstanbul Sarıyer'de yarın su kesintisi mi olacak? Sarıyer'in hangi mahallelerinde su kesintisi olacak?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 20:43

Güncelleme: 30.05.2023 - 20:43

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Sarıyer'in bazı mahallelerinde yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Hangi mahallelerde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...



İSTANBUL SARIYER'DE YARIN SU KESİNTİSİ Mİ OLACAK?



Açıklamada, yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.

