2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklarda seçim sonuçları belli oldu

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta oy sayım işlemleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 839 oy alırken, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 7 bin 660 oy aldı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:28
İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklarda seçim sonuçları belli oldu
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan toplam 12 sandıkta kullanılan oyların sayım işlemi tamamlandı.

Arnavutköy 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan toplam 16 bin 578 kişi oy kullandı. 

Resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 839, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan da 7 bin 660 oy aldı. 79 oy ise geçersiz sayıldı.
 


İstanbul Havalimanı HAValimanı Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu sandık

İlgili Haberler

Son Dakika... Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Son Dakika... Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
Yurtdışı seçim sonuçları! İkinci turda yurtdışında hangi aday ne kadar oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı oy oranı...

Yurtdışı seçim sonuçları! İkinci turda yurtdışında hangi aday ne kadar oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı oy oranı...
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mücadeleye devam

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mücadeleye devam

En Çok Okunan Haberler