İstanbul semalarında jet sesleri: Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’da uçakların alçak uçuş yaptığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kentin farklı noktalarından paylaşılan görüntülerde, jet sesleri ve alçak irtifada uçtuğu belirtilen uçaklar dikkat çekti.

Uçuşların nedenine ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

SOLOTÜRK İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Uçuşların, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

SOLOTÜRK’ün duyurusuna göre ekip, 28 Mayıs Perşembe günü saat 16.30’da Yenikapı Meydanı’nda çevre tanıma uçuşu, saat 16.45’te ise İstanbul Boğazı’nda selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri uçuşunun ise 29 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Yenikapı Meydanı’nda yapılması planlanıyor.