Anbean kameraya yansıdı: Şişli'de silahlı kavga!
Şişli'de 2 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Yanındaki silahını çıkaran H.İ.U. karşı tarafa art arda ateş etti.
Olay, Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri 1 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurulan H.M.G. ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli H.İ.U. ve olaya karışan S.C. gözaltına alındı.
H.İ.U.’nun üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yaşanan kavga ve 1 kişinin karşı tarafa bıçakla saldırdığı anlar görülüyor.
Yanındaki silahı çıkaran şüpheli karşı tarafa art arda ateş ediyor.Şüpheli H.İ.U. ve olaya karışan S.C. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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