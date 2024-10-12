İstanbul Sözleşmesi için tweet zinciri oluşturuldu: CHP’li Nazlıaka, Bakan Göktaş’ı etiketledi

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını sosyal medya üzerinden protesto eden yurttaşların gönderileri siyasilere kadar ulaştı. Konuya ilişkin paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı etiketledi.

İstanbul Sözleşmesi için tweet zinciri oluşturuldu: CHP’li Nazlıaka, Bakan Göktaş’ı etiketledi
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.10.2024 - 16:36

Yaşanan kadın cinayetleri ve giderek artan kadına yönelik şiddet vakaları, siyasi iktidara yönelik tepkiyi arttırıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı aniden çıkılması, yeniden tartışılıyor.

Yurttaşlar, seslerini ve taleplerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor. Bu konuya ilişkin sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden atılan “5 kişiyi etiketle ve devam ettir. Hep birlikte sesleniyoruz: İstanbul Sözleşmesi yaşatır” gönderisi, bir zincir oluşturdu. Gazetecilerin, kadın derneklerinin, sanatçıların ve milletvekillerinin katıldığı zincire CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka; gönderisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve hukukçu Hülya Gülbahar’ı etiketledi. 


Etiketler: #Sözleşme #İstanbul Sözleşmesi

İlgili Haberler

KESK İstanbul Kadın Meclisi’nden kadına şiddete karşı eylem: 'İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı geri çekilsin'

KESK İstanbul Kadın Meclisi’nden kadına şiddete karşı eylem: 'İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı geri çekilsin'
İstanbul Sözleşmesi yaşatır(dı)

İstanbul Sözleşmesi yaşatır(dı)
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler