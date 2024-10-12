İstanbul Sözleşmesi için tweet zinciri oluşturuldu: CHP’li Nazlıaka, Bakan Göktaş’ı etiketledi

Yayınlanma: 12.10.2024 - 16:36

Güncelleme: 12.10.2024 - 16:36

Yaşanan kadın cinayetleri ve giderek artan kadına yönelik şiddet vakaları, siyasi iktidara yönelik tepkiyi arttırıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı aniden çıkılması, yeniden tartışılıyor.

Yurttaşlar, seslerini ve taleplerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor. Bu konuya ilişkin sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden atılan “5 kişiyi etiketle ve devam ettir. Hep birlikte sesleniyoruz: İstanbul Sözleşmesi yaşatır” gönderisi, bir zincir oluşturdu. Gazetecilerin, kadın derneklerinin, sanatçıların ve milletvekillerinin katıldığı zincire CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka; gönderisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve hukukçu Hülya Gülbahar’ı etiketledi.