KESK İstanbul Kadın Meclisi’nden kadına şiddete karşı eylem: 'İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı geri çekilsin'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 18:59

Güncelleme: 11.10.2024 - 19:00

Türkiye’de kadına şiddet ve kadın cinayetleri önlenemiyor. KESK İstanbul Kadın Meclisi kadına şiddete karşı eylem düzenledi.

Kadıköy İskele meydanında gerçekleştirilen eylemde okunan basın açıklamasında, “Günlerdir ülkenin her şehrinde sokaklarda, kampüslerde, alanlarda, iş yerlerimizde oldukça meşru tek talebimizi dile getiriyoruz: Yaşam hakkımız korunsun, evlerimizde işyerlerimizde sokaklarda güvende yaşayalım. Bu ülkede kadınlar ve kız çocuklar sadece kadın oldukları için öldürülmesin, şiddetten azade yaşayabilsin istiyoruz. Siyasal iktidar toplumsal cinsiyete dayalı bir anlayışla hepimizi şiddetten koruma ve yaşam hakkını sağlama yükümlülüğünü yerine getirsin diyoruz. Kadın ve çocuk düşmanı ceza hukukunun değişmesi gerektiğini vurguluyoruz; Erkek adalet değil gerçek adalet sağlanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” dendi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÖNLENEBİLİR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Erkek şiddet bu kadar açıkken ve kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakaları bu kadar yaygınken asıl sorular sorulmasın, asıl sorun gözlerden uzak tutulsun, asıl sorumlulardan hesap sorulmasın diye de ilgi başka yerlere çekilmeye çalışan AKP-MHP iktidarıysa eril şiddete son verme iradesi göstermiyor. İşte tüm bu nedenlerle kadın cinayetleri politik. 6284 Sayılı Kanun kadın mücadelesinin bir kazanımıdır, etkin uygulansın. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, 6284’te yaptığınız her değişiklik kadınların, çocukların hayatına mal oluyor. Öldürülen kadınların hemen hepsi daha önce şikâyette bulunmuş oluyor, 6284’ü uygulasaydınız, kadının beyanı esas alınsaydı bunca kadın ölmeyecekti. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet önlenebilir. İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı geri çekilsin. Lanzarote Sözleşmesi Uygulansın. 6284 etkin bir biçimde uygulansın. ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi imzalansın”