İstanbul Sultangazi'de acı olay: Kayan minibüsün çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sultangazi'de, sürücüsünün yokuşta bıraktığı minibüs kayarak önce park halindeki 2 araca, ardından 13 yaşındaki Yusuf Yurt'a çarptıktan sonra bir binanın bahçesine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Yurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
75'inci Yıl Mahallesi, 1258 Sokak'ta 34 HJY 374 plakalı minibüsün şoforü Gökhan S. aracı sokağın başına park ederek gitti. Bir anda hareket etmeye başlayan minibüs önce park halindeki iki otomobile çarptı.
Ardından da oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Yurt'a çarptıktan sonra bir binanın boşluğuna uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüsün şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Minibüsün kayarak hızlı bir şekilde binanın bahçesine uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Ali Bozkur, "Aracın freni boşalmış galiba, şoför içinde yoktu. Baktık araç düşmüş, insanların bağrışlarını duyduk. Çocuk yerdeydi" dedi.
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