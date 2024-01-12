Servis minibüsü ile cip çarpıştı: 3 kişi yaralandı!

Kırklareli'nde ciple çarpışan servis minibüsündeki 3 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:32
Servis minibüsü ile cip çarpıştı: 3 kişi yaralandı!
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Kırklareli'nde Kızılcıkdere köyüne ulaşımın sağlandığı yolun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında F.E. idaresindeki 34 ECC 895 plakalı cip, N.B. yönetimindeki 39 S 1170 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada minibüsteki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.


Emniyet kaza Kırklareli Minibüs servis yaralı

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