İstanbul Tabip Odası'ndan 'Mehmet Murat Çalık' çağrısı!

İstanbul Tabip Odası (İTO), İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirterek, bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

"TAHLİYE EDİLMELİ"

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun değildir, bir an önce serbest bırakılmalıdır. Meslek odamız tarafından basına yansıyan haberlerden İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından avukatları ile görüşülmüş, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tıbbi işlemler ile geçmiş sağlık durumu öğrenilmiştir.

Akut Myeloid Lösemi (AML-M4) ve Mukoepidermoid Karsinom tanıları olan Çalık’a hastalık nüksü şüphesiyle kemik iliği ve lenf bezi biyopsileri yapılmıştır. Nihayetinde heyet raporu da düzenlenmiş ve hastanın enfeksiyon kapması, sepsise girmesi ve hayatını kaybetmesi mümkün denilerek durumun ciddiyeti ifade edilmiştir.

Hâlihazırda sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı tıbbi raporla ortaya konulmuşken hasta dün tekrar Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmüştür. Burada göğüs sıkışması yaşayan hasta önce Buca Devlet Hastanesi’ne götürülmüş, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, koroner yoğun bakım ünitesine alınmış ve anjiyo yapılmıştır.

Gerek mevcut hastalık tablosu, gerekse dün gelişen olumsuzluk, hastanın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle tutuklunun sağlık hakkına erişim hakkı gözetilerek tahliye edilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz."

AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, "Yarın yapılacak tutukluluk incelemesine bu kez bizlerin de katılımı mümkün olursa, müvekkilimizin güncel sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirme yaparak, yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz" demişti.