İstanbul Tabip Odası'ndan 'Mahir Polat' çağrısı: 'Bir an önce açıklayın!'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:11

19 Mart Operasyonuyla tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konan İBB yöneticilerinden Mahir Polat'ın sağlık durumu gündemde yerini koruyor.

Tutuklandığı 23 Aralık'tan bu yana 3 kez hastaneye götürülen ve anjiyo olan Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmış, avukatı Erkam Erdem, yakınları, meslektaşları, kamuoyu "acil tahliye" taleplerini dile getirmişti. Dün de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat, akşam tekrar cezaevine götürülmüştü.

Mahir Polat'ın sağlık süreciyle ilgili İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı. "Pek çok süreğen sağlık sorunu olduğu bilinen Mahir Polat’ın mevcut sağlık durumu ile ilgili gelişmeler avukatlarının aktardığı bilgiler aracılığıyla tarafımızca yakından takip edilmektedir" denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"SERBEST BIRAKILMASININ UYGUN OLACAĞI KANAATİ İLETİLMİŞTİR"

"Mahir Polat’ın hastalıkları ile ilgili önceki raporlar, epikrizler vb. tarafımızca incelenmiş ve 28 Mart Cuma günü Cumhuriyet Savcılığına, 'eldeki bilgilerin Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koyduğu, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağına dair kanaatimizle birlikte; aksi yönde bir tereddüt mevcutsa meslek odamızca oluşturulacak bağımsız bir heyet tarafından Mahir Polat’ın muayene edilebileceği ve tıbbi rapor düzenlenebileceği' iletilmiştir.

Aynı gün Mahir Polat’ın avukatlarına tutuklunun tam teşekküllü hastaneye sevk kararı alındığı iletilmiş ancak bunun bayram tatili sonrasında yapılacağı bildirilmiştir. Tam teşekküllü hastaneye sevk işlemi gerçekleşmeden 30 Mart Pazar günü acil olarak Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahir Polat’a ertesi gün koroner anjiografi işlemi uygulanmış ve bir gün sonra yeniden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir.

Uzatılmış bayram tatili süresince tam teşekküllü hastaneye sevki yapılmayan Mahir Polat için cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede görevli hekimlerden oluşturulan bir heyet tarafından sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu’nca karar verilmesi istenmiştir. 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yönde bir tespitin yapılması beklenmektedir."

"DEĞERLENDİRME SONUCU BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI"

İstanbul Tabip Odası olarak Cumhuriyet Savcılığına da ilettikleri “Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güç olduğunun, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı” yönündeki kanaatlerinin devam ettiğini bildiren oda yöneticilerinin açıklaması şöyle sona erdi:

"Önemli sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan ve sağlığını olumsuz şekilde etkilemesi muhtemel koşullarda mükerrer sevklere tabi tutulan Mahir Polat’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp Kurumu’nda 7 Nisan Pazartesi günü yapılan değerlendirmenin sonucunun bir an önce açıklanmasını talep ederiz"