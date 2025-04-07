Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti: Avukatından Mahir Polat açıklaması

Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 22:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Saat 11.00 sularında heyet karşısına çıkan Polat’ın kontrolleri yaklaşık bir saat sürdü. Polat, işlemlerin ardından yeniden Silivri Cezaevine gönderildi.

"GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından Polat ile görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Mahir Bey'in bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi.

Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."