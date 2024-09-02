İstanbul trafiği kilitlendi! TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 tanker 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:54
İstanbul trafiği kilitlendi! TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı
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Feci kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden 3 tanker 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan LPG yüklü tanker, bariyerleri de aşıp ağaçlık alana devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı, kazaya karışan araçların kaldırılması için de çalışmalara başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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