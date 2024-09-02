Motosiklet ehliyetini 7 ay önce almıştı: 17 yaşındaki Muhammed kazada öldü

Siirt’te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Okan Gezer (17) yaşamını yitirdi. Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:43
Motosiklet ehliyetini 7 ay önce almıştı: 17 yaşındaki Muhammed kazada öldü
Abone Ol google-news

Feci kaza, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.

Muhammed Okan Gezer yönetimindeki 56 AAB 743 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yola savruldu.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhammed Okan Gezer’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Muhammed Okan Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Siirt haberleri

İlgili Haberler

Siirt’te düğünde 'terör propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2’si çocuk 4 kişi tahliye edildi

Siirt’te düğünde 'terör propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2’si çocuk 4 kişi tahliye edildi
Siirt'te hasat başladı: Şimdi sofralık 15 gün sonra sucukluk...

Siirt'te hasat başladı: Şimdi sofralık 15 gün sonra sucukluk...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler