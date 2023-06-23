İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu!

Bayram yoğunluğu İstanbul trafiğini de etkiledi. İBB verilerine göre; kentte saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 58 olarak ölçüldüğü, ilerleyen saatlerde ise artış göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:31
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu!
Abone Ol google-news

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, birçok yurttaş il dışına çıkmak için yollara koyuldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre; kentte saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. 

Mesai saatinin bitmesinin ardından trafikteki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.


bayram İstanbul ibb Kurban Bayramı Kurban Bayramı tatili Trafik trafik yoğunluğu

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili yoğunluğu!

İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili yoğunluğu!
Muğla'da bayram hareketliliği! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Muğla'da bayram hareketliliği! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

En Çok Okunan Haberler