İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu!
Bayram yoğunluğu İstanbul trafiğini de etkiledi. İBB verilerine göre; kentte saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 58 olarak ölçüldüğü, ilerleyen saatlerde ise artış göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, birçok yurttaş il dışına çıkmak için yollara koyuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre; kentte saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.
Mesai saatinin bitmesinin ardından trafikteki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
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