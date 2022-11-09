İstanbul trafiğinde 'İTO seçimleri' yoğunluğu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin birinci aşaması için oy kullanmak üzere İstanbul Fuar Merkezi'ne gelen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu, metrelerce uzayan araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.
İstanbul iş dünyasının en büyük seçimlerinden biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı. Seçim için alana gelen çok sayıda vatandaş ise trafikte yoğunluğa neden oldu. Fuar merkezine ulaşan yollarda trafik neredeyse durma noktasına gelirken oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Görüntülerde fuar merkezi girişine kadar araçların metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.
“2 SAATTİR YOLDAYIZ”
Fuar merkezine gelmek için yola çıktığını ifade eden bir başka sürücü, “Çok kalabalık trafik, hiç gidemiyoruz 2 saattir yoldayız, katılımcı firmayız. Giremiyoruz içeri, Avcılar’dan buraya 2 saatte geldik. Diyecek bir şey yok, çok zamanımız kayboldu, müşterilerimiz bekliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İstanbullu şirketler İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için 08.00'den itibaren İFM'nin 9, 10 ve 11 No'lu salonlarında sandık başına geldi. Bugün 17.00'dan itibaren açılmaya başlayacak oy sandıkları İTO'daki 81 Meslek Komitesi Üyelerini ve bu komitelerden İTO Meclisi'nde görev alacak isimleri belirleyecek.
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