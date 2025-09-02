İstanbul’un 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda birçok ilçede madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Beylikdüzü, Beyoğlu, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde çok sayıda adreste yapılan aramalarda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk, 66 kilogram eroin ve 36 kilogram kimyasal madde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.