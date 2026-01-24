İstanbul’un ardından İzmir’de de tarihi yapılar belediyenin elinden alındı: 'Muhalefete değil, halka düşmanlık'

İzmir’in 3 önemli tarihi yapısı olan Halkapınar’daki Meslek Fabrikası, Tepecik’teki eski Gasilhane ve Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak vakıflara devredildiği öğrenildi.

KÜLTÜR MİRASI

CHP’li Ösen, “Bu alanlar İzmir için yalnızca korunması gereken taş yapılar değil aynı zamanda halkın kullanımında olan endüstriyel kültür mirası” dedi. Halkapınar’da bulunan Meslek Fabrikası’nın 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında inşa edilen endüstriyel miras örneği olduğuna işaret eden Ösen, şunları söyledi:

“Bu tarihi yapı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra bir süre ekmek fabrikası olarak işletilirken, bir süre de Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanılmıştır. Önceki dönem Belediye Başkanlarımızdan Aziz Kocaoğlu döneminde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmış ve 10.5 milyon liralık yatırımla 2016 yılında Meslek Fabrikası’na dönüştürülmüştür. Burada İzmir’in ekonomik kalkınması ve istihdama katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurslar veriliyor. Yani bu bina sadece bir taş yapı olarak korunmuyor aynı zamanda İzmirlinin burada mesleki eğitim alması sağlanıyor. Yıllar sonra buldukları bir tapu senedi ile buranın el değiştirmesi demek vatandaşın bu hizmetlerden faydalanamaması demek.”

HASTANE KULLANIYORDU

Ösen, bir diğer önemli yapının ise Tepecik’teki eski Gasilhane olduğunu belirtti. Burasının Eşrefpaşa Hastanesi’nin ek hizmet binası olarak kullanıldığına işaret eden Ösen, “Neden ek hizmet binası olarak kullanılıyor ? Çünkü 2020 İzmir depreminde ameliyathane ve doğumhanenin bulunduğu bina hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yeni binanın yapılması zaman alacağı için vatandaş, hizmet almaya devam etsin diye buradaki alanlar ek hizmet binası ve rezerv alan olarak hastanenin kullanımına sunuldu” dedi.

BELEDİYE BİNASI

Ösen, tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki yapının ise 1891’de belediye hizmet binası olarak kullanıma açıldığına dikkat çekti. 2006 yılında bu binanın zemin katına Çetin Emeç Sanat Galerisi’nin taşındığını, birinci katının ise belediye birimlerince kullanıldığına işaret eden Ösen, “2020 İzmir depreminde Konak Meydanı’'ndaki belediye binasının hasar görmesi sonucu başkanlık ve genel sekreterlik birimleri de mecburen buraya taşındı. Ardından bina içerisinde Çetin Emeç Basın Salonu hizmete alındı. Tarihi bina belediye hizmet birimlerinin faaliyet gösterdiği önemli bir alan olarak kullanılmaktadır” dedi. Bu binalarda bir yandan tarihi doku korunurken diğer yandan da vatandaşın hizmeti için kullanıldıklarına işaret eden Ösen, şöyle devam etti:

“CHP olarak biz insanların para harcamadan, güvenli ve nitelikli kamusal mekanlarda vakit geçirebildiği aynı zamanda öğrenebildiği ve sosyalleşebildiği alanlar hedefliyoruz. Kültür ancak gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğinde eşitleyici ve dönüştürücü bir güce kavuşur. Miras sadece korunacak bir taş değil, yaşanacak bir zemindir. Tek amacı tarihi ve kültürel mirası yaşatırken, vatandaşın hizmetine sunulan bu binalara ‘işgalcisiniz’ denilerek el koymak, muhalefet belediyesine değil, halka düşmanlık etmektir.”