İstanbul’un ‘arka mahallelerinde’ bayram yine buruk geçiyor: Yurttaş ete hasret kaldı

Türkiye’de AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarının yarattığı enflasyon tahribatı, her geçen gün daha da derinleşiyor. Resmi verilere göre 2026 yılı itibarıyla 20 milyona yakın yurttaş, düzenli sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Enflasyon kıskacındaki yurttaş, temel gıda maddelerine bile ulaşamazken kurbanlık fiyatlarının yanına yaklaşmak artık olanaksız hale geldi.

Cumhuriyet ise İstanbul’un yoksul arka mahalleleri olarak bilinen Şişli’nin Kuştepe ve Okmeydanı mahallelerini gezip yurttaşlarla konuştu.

Mahalle sakinlerinden Veli T., ekonomik çaresizliği inanç ekseni üzerinden değerlendirdi. “Gariban tabaka olarak kurban kesemiyoruz. Burada kesenler var ancak onlarda da tam olarak İslamın gerektirdiği uygulamayı göremiyoruz. Bizim maddi durumumuz zayıf olduğu için kesemiyoruz. Eskiden kurban kesenler, fakir fukaraya dağıtırdı şimdi kurban kesen, kurban kesen kişiye et dağıtıyor” diyen Veli T., yoksulların artık bayramlarda bile et göremediğini ifade etti.

Geçmiş yıllardaki dayanışmanın bittiğini vurgulayan Veli T., “Bakın, eskiden ‘fukaralar’ en azından bu durumdan faydalanıyor, bayramda et görüyordu. Artık o da yok” diye konuştu.

Kuştepe’de yaşayan bir diğer mahalle sakini Muzaffer Y. ise krizin son 5 yılda hayatlarını nasıl altüst ettiğini anlattı. “5 yıl öncesine kadar küçükbaş da olsa kurban kesmeye çalışırdık. Fakat ekonomik kriz bizleri öylesine etkiledi ki artık bunu hayal bile edemez olduk. Yaşadığımız yer yoksul bir mahalle ve buranın çok büyük bir bölümü kurban kesemiyor” dedi.

DERİN YOKSULLUK KISKACI

Ekonomik krizin yanı sıra kentsel dönüşüm kıskacındaki Okmeydanı Mahallesi’nde de tablo oldukça ağır. Mahallede yaşanan dönüşümün komşuluk ilişkilerini zedelediğini ancak asıl bellerini bükenin giderek derinleşen yoksulluk olduğunu belirten mahalle sakini S.S., çarpıcı açıklamalarda bulundu. S.S., “Önceleri bu mahallede komşuluk son derece önemliydi. Burada hemen herkes birbirini tanır, kurban kesenle kesemeyen arasında dayanışma olurdu. Mahallemizde yaşanan büyük kentsel dönüşümle beraber eski dokunun çok büyük bölümü gitti. İçlerinde 40-45 yıllık komşularım vardı. Burada merkezi bir noktada yaşamamıza karşın adeta kendi yoksulluğumuzla baş başa bırakıldık” dedi.