İstanbul’un dört bir tarafında gurur var

- Kadıköy'de kutlamalar 10.00’da Bağdat Caddesi’nde resmi törenle başlayacak. Saat 13.00’te Cumhuriyet Bandosu’nun konserleriyle sürecek etkinlik Bağdat Caddesi’nde gün boyu konser ve dans gösterileriyle sürecek. Cumhuriyet Yürüyüşü 19.00’da Suadiye ışıklardan başlayacak, Göztepe ışıklarda sona erecek.

- Üsküdar Belediyesi, bugün çeşitli atölyeler ve sergiler düzenliyor. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gün boyu Çocuk Festivali, Altunizade Kültür Merkezi’nde Film Festivali yapılacak. Saat 18.00’de Zeynep Kamil Parkı’ndan Cumhuriyet Yürüyüşü korteji düzenlenecek.

- Maltepe Belediyesi, meşale yürüyüşü gerçekleştirecek. Saat 20.00’de başlayacak etkinlik belediye önünden yapılacak. 20.45’te ise Madrigal konseri düzenlenecek.

- Kartal Saat 19.00’da Kartallı Kazım Meydanı’nda fener alayının ardından 20.00’de konser verilecek.

- Tuzla Fener alayı, 19.30’da Tuzla Askerlik Şubesi önünden başlıyor. n ŞİLE Saat 20.00’daeAtatürk Meydanı’nda fener alayının ardından 21.30’da konserler verilecek.

- Çekmeköy Belediyesi 18.00’de Taşdelen Kardiyum AVM önünden fener alayı yürüyüşü düzenliyor.

- Sancaktepe Belediyesi de bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Yol Koşusu düzenliyor.

- Adalar 14.00’ta Büyükada’dan, 14.20’de Heybeliada’dan 14.40’ta Burgazada’dan 15.10’da Kınalıada’dan Dolmabahçe’ye vapurlar kalkacak. 18.00’de Büyükada Meşale Yürüyüşü yapılacak ve 18.30’da Ada Dans Gösterisi & Marşlar düzenlenecek.

- Avcılar'da Cumhuriyet Bayramı, saat 16.00’da Marmara Caddesi’ndeki Atatürk Heykeli Önü’nde başlayıp Havuz Meydanı’ndan tamamlanacak yürüyüşle kutlanacak.

- Bakırköy'de bayram coşkusu “Cumhuriyet Konvoyu” ile başlayacak. Konvoyda çok sayıda klasik vosvos eşlik edecek. 19.00’da Dikilitaş Cumhuriyet Meydanı’nda Fener Alayı yürüyüşü düzenlenecek.

- Beşiktaş Belediyesi, 18.00’de Dolmabahçe’den Barbaros Meydanı’na “Cumhuriyet Yürüyüşü” yapılacak. Daha sonra aat 19.30’da başlayacak “Cumhuriyet Senfonisi” konserinde ise Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay İBB Kent Orkestrası eşliğinde sahnede olacak.

- Beylikdüzü'nde 14.00’te Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gazetemiz yazarı Prof. Dr. Emre Kongar’ın katılımıyla “Günümüz Dünyasında Atatürk İlkelerinin Önemi” başlıklı konferans ve imza günü düzenlenecek. 18.00’de ise Beylik Pazar Alanı’nda Cumhuriyet Korteji’nin yürüyüşü başlayacak.

- Beyoğlu'nda İBB işbirliği ile Beyoğlu Sineması, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, “Atatürk” ve “Atatürk 2” filmlerini ücretsiz gösterime açacak.

- Büyükçekmece 29 Ekim için ilçenin bütün sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı.

- Çatalca, Kutlamalar 19.23’te Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayı ile taçlanacak.

- Eyüpsultan, 19.00’da hareket edecek Demir Atlı Süvari Korteji ilçede motorsiklet konvoyuyla renkli görüntüler oluşturulacak. Akşam Kerem İlbaylı sahne alacak.

- Küçükçekmece, Kutlamalar, saat 19.23’te Atakent Meydan Parkı (Ali İsmail Korkmaz Parkı) önünden başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile başlayacak. Fener alayının renkli görüntüleriyle devam edecek.

- Sarıyer'de 29 Ekim kutlamaları, saat 18.00’de Kefeliköy’den hareket edecek Fener Alayı ile başlayacak. Sanatçı Selçuk Balcı, Sarıyer Meydanı’nda 20.00’de sahne alacak.

- Silivri'deki Fener Alayı Yürüyüşü, saat 19.00’da Adliye önünde başlayacak. Bayraklar ve marşlar eşliğinde gerçekleşecek yürüyüş, Silivri sokaklarını Cumhuriyet coşkusuyla dolduracak.