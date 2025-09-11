Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı... Endişelendiren görüntü!

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı... Endişelendiren görüntü!

11.09.2025 10:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı... Endişelendiren görüntü!

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nün Balaban kıyısında görülen yeşillik ve köpükler endişeye yol açtı. Göldeki olağan dışı manzara akıllarda soru işareti bırakırken, olayın kaynağı ise henüz belirlenemedi. Göldeki renk değişimi dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Arnavutköy ilçesindeki Terkos Gölü kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpükler bölgedeki yurttaşların dikkatini çekti. Görüntüler, İstanbul'un en önemli su rezervlerinden birinde yaşanması nedeniyle tedirginlik oluşturdu. Yoğun renk değişimi ve su kıyısında oluşan köpük dronla havadan görüntülendi.

"TEDİRGİN OLUNACAK BİR DURUM YOK"

Bölgede yaşayan ve yaklaşık 23 yıldır Terkos Gölü'ne geldiğini belirten Mustafa Taşdelen ise, durumun olağan olduğunu ifade ederek, "Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Buranın halkı da zaten bu suyun nasıl köpürdüğünü biliyor. Herhangi bir atık yok. Atık şüphesi varsa, gölün ortasındaki teknelerden kaynaklanmış olabilir. Onların da net kanaatini kimse getiremez. Ben buraya yıllardır gelirim, bu yeşillik yaz aylarında her zaman olur, kış aylarında çıkmaz. Dalga başladığında zaten ortadan kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok" dedi.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #içme suyu #Terkos Gölü

İlgili Haberler

Buca'daki yangının tahribatı havadan görüntülendi
Buca'daki yangının tahribatı havadan görüntülendi İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yemyeşil ormanlar griye dönerken, 4 uçak ve 11 helikopterin ise yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızlı ilerleyen yangının verdiği tahribat ise dronla görüntülendi.
Sakarya’da yürek burkan manzara: Orman yangınının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Sakarya’da yürek burkan manzara: Orman yangınının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi Sakarya’nın Geyve ilçesinde üç gündür süren orman yangınının ardından geriye acı verici bir manzara kaldı. Havadan çekilen görüntüler, doğada oluşan büyük tahribatı gözler önüne serdi.
İki ilçenin de sınırlarını kapladı: Konya'da endişelendiren görüntü
İki ilçenin de sınırlarını kapladı: Konya'da endişelendiren görüntü Konya'da yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde ilerleyen yüzey yarıkları, iki ilçenin sınırlarını kapladı. Her geçen gün genişleyen ve derinleşen yarıklar, mahalleliyi tedirgin ediyor.