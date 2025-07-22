Sakarya’da yürek burkan manzara: Orman yangınının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç gündür süren orman yangını, geride büyük bir yıkım bıraktı. Hacılar Mahallesi yakınlarında pazar günü saat 17.00 sıralarında başlayan yangın, etkisini artırarak dün Bilecik sınırına kadar ulaştı.

Yangının yarattığı tahribat ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yüzlerce dönümlük ormanlık alanı kül etti. Dronla kaydedilen görüntülerde, yeşil örtünün yerini simsiyah bir manzaraya bıraktığı görüldü. Yangının etkisiyle ağaçlar tamamen yanarken, birçok canlı yaşam alanını kaybetti.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara özellikle sıcak havalarda dikkatli olunması çağrısı yapıldı.