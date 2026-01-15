Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 15:41:00
İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz... Otomatik silahla kurşun yağdırdılar!

Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında kanlı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlendi. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN ALTINDAN ÇIKARILAN PARÇA DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, araç altından çıkarılan bir parça ise dikkat çekti. Olay yeri ekipleri tarafından alınan parça incelenmek üzere götürüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların saldırıdan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar ise, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlardan birisinin yüzünde kar maskesi olduğu görüldü.

Mahalle sakinlerinden Mikail Çakar, "Dükkandaydım, 11.30 sıralarında silah seslerini duydum. 25 yaşlarında bir çocuktu. Burada çocuğu silahla vurdular. 30'dan fazla kurşun sıktılar, sonra da kaçtılar" dedi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #silahlı saldırı #Kağıthane

