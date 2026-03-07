İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga: 1 kişinin burnu kırıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 08:57:00
İHA
Şişli ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada burnu kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülbahar Mahallesi Kurtuluş Aralığı Sokak'ta dün akşam saat 21.30 sıralarında sopalı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, sopaların da konuştuğu kavga dağıldı. Sopa ile saldırıya uğrayan bir kişinin burnu kırıldı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri burnu kırılan şahsı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Burnu kırılan ve yaralanan şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

