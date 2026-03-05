Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da semt pazarında kanlı kavga... Önce yaraladı, sonra aracıyla metrelerce sürükledi!

İstanbul'da semt pazarında kanlı kavga... Önce yaraladı, sonra aracıyla metrelerce sürükledi!

5.03.2026 12:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da semt pazarında kanlı kavga... Önce yaraladı, sonra aracıyla metrelerce sürükledi!

Avcılar’da kurulan semt pazarında tezgah açmaya çalışan pazarcılarla, yol isteyen pazarcılar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı. Kavgada Kenan Gökçe'yi hafif ticari araçla sürüklediği iddia edilen Mert G. polis tarafından yakalandı.

Merkez Mahallesi’nde dün saat 08.00 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Avcılar'da Çarşamba günleri kurulan semt pazarında tezgah açan Mert G. aracıyla, pazarda tezgah açan Murat Gökçe ile kardeşi Kenan Gökçe’den yol istedi. Yolu 5 dakika sonra açacaklarını söyleyen iki kardeşe, araçta bulunan Mert G. bıçakla saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

METRELERCE ARACIN ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Yaralılar, diğer pazarcılar tarafından hastaneye götürülmek istendi. İddiaya göre; buna sinirlenen Mert G., 06 AEA 746 plakalı hafif ticari araçla çarptığı Kenan Gökçe'yi metrelerce aracın önünde sürükledi.

Image

Yaralanan Kenan Gökçe'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü Mert G., aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kavga sırasında diğer kardeş Murat Gökçe'nin ise, hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayda kullanılan hafif ticari araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.

180 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheli Mert G.'yi gözaltına aldı.

Hakkında adli işlem başlatılan Mert G.'nin sürücü belgesi iptal edildi. Kullandığı hafif ticari araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, Mert G.'ye 180 bin lira para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Pazar #Avcılar #bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Üniversitede 'dönem ödevi' kavgası: Arkadaşını göğsünden bıçakladı
Üniversitede 'dönem ödevi' kavgası: Arkadaşını göğsünden bıçakladı Beyoğlu'nda bir vakıf üniversitesinde meydana gelen olayda, iki öğrenci arasındaki "dönem ödevi" tartışması kanlı bitti. Yangın merdiveninde sınıf arkadaşını 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ferhat D., emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Önce kaza, sonra kavga ettiler: 2 yaralı
Önce kaza, sonra kavga ettiler: 2 yaralı Nevşehir’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AVM otoparkında gergin anlar: İftar öncesi kavga kamerada!
AVM otoparkında gergin anlar: İftar öncesi kavga kamerada! İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, iftar saatine dakikalar kala iki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.