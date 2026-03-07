Kayseri'de iki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 09:01:00
DHA
Kocasinan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ferdi B. hayatını kaybetti, Boran B. ve Ejder K. ise yaralandı. Araçlarıyla olay yerinden kaçan Hüseyin K. ve Veli K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Barsama Mahallesi 3023 Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki katlı bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ferdi B., Boran B. ve Ejder K., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri, araçlarıyla olay yerinden kaçan Hüseyin K. ve Veli K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

