Malatya'da husumetli gruplar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır, 5 yaralı!

6.03.2026 11:51:00
DHA
Husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Çukurdere Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada aldıkları darbelerle M.Y., R.İ., M.B.İ., A.Y. ve C.K. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

