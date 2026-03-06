Malatya'da husumetli gruplar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır, 5 yaralı!

Çukurdere Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada aldıkları darbelerle M.Y., R.İ., M.B.İ., A.Y. ve C.K. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.