İstanbul'un kalbini kilitleyen kaza! Beyoğlu'ndaki facianın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı: Şoför cepleriyle oynadı, ayağa kalktı...

İstanbul Beyoğlu'nda hareket halindeki İETT otobüsü önünde bulunan 10 araca çarptı.

Kazada 6 kişi yaralanırken, ağır yaralanan belediye personeli Uğur Tilkici (34) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anına ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İETT otobüsü şoförü yeniden gözaltına alındı.

10 ARACA ÇARPMIŞTI

Kaza, 22 Temmuz Salı günü saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen İETT otobüsü freninde meydana gelen arıza nedeniyle önündeki 10 araca çarptı.

Kazada 2'si Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen temizlik görevlisi 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK VE ŞEHİR KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritte hızla ilerleyen İETT otobüsünün önünde bulunan araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kazada 10 araçta hasar meydana geldi. Kaza sırasında yoldan geçmekte olan bir yaya ise otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Şehir kamerasına yansıyan görüntülerde ise, sağ şeritte ilerleyen İETT otobüsünün önce sol şeride geçmesi ardından da önde bulunan araçlara çarptığı anlar görülüyor.

AĞIR YARALI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, başından yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan belediye çalışanı Uğur Tilkici'nin hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Yine kazada Abdullah S.(33), Emirhan S. ve taksi şoförü Yasin K. ile birlikte 3 yolcusunun da hafif yaralı olduğu öğrenildi. Uğur Tilkici tedavi gördü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İETT otobüsü şoförü Fadli A. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza sonrası gözaltına alındı. Emniyete götürülen şoförün ifadesinin alındığı öğrenildi.

İETT Şoförü Fadli A. 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kaza sonrası savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İETT otobüsü şoförü yeniden gözaltına alındı.

OTOBÜS HAREKET HALİNDEYKEN ŞOFÖR AYAĞA KALKTI

Kaza anına ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü seyrettiği sırada kaza gerçekleşiyor.

Şoför savrulurken, otobüs araçlara çarpıyor. Kaza öncesi şoförün, otobüs seyrettiği sırada ayağa kalktığı görülüyor.