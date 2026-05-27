Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'un 'kurban' bilançosu: 767 kişi hastanelik oldu

İstanbul'un 'kurban' bilançosu: 767 kişi hastanelik oldu

27.05.2026 18:55:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'un 'kurban' bilançosu: 767 kişi hastanelik oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı’nın ilk gününde il genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı’nın ilk gününde 767 vatandaşın kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurduğunu belirtti.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İlgili Konular: #İstanbul #Kurban Bayramı