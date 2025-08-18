İstanbul'un plaka kodu ne? İstanbul'un plaka numarası kaç? İstanbul ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 15:25:00
Haber Merkezi
İstanbul’un plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. İstanbul ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


İstanbul plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

İSTANBUL'UN PLAKA KODU NEDİR?

İstanbul’un plaka kodu 34 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
İstanbul’da araç plakaları, 34 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

İstanbul Plaka Kodunun Anlamı

İstanbul’un plaka kodu olan 34, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
34 sayısı, İstanbul’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

İstanbul ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda İstanbul’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İstanbul İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Adalar    34 A, 34 AB
Arnavutköy    34 AR, 34 AS
Ataşehir    34 AT, 34 AU
Avcılar    34 AV, 34 AW
Bağcılar    34 B, 34 BA, 34 BB
Bahçelievler    34 BC, 34 BD
Bakırköy    34 BK, 34 BL
Başakşehir    34 BS, 34 BT
Bayrampaşa    34 BY, 34 BZ
Beşiktaş    34 BE, 34 BF
Beykoz    34 BKZ, 34 BM
Beylikdüzü    34 BDZ, 34 BG
Beyoğlu    34 BO, 34 BP
Büyükçekmece    34 BÇ, 34 BR
Çatalca    34 Ç, 34 CA
Çekmeköy    34 CK, 34 CL
Esenler    34 ES, 34 ET
Esenyurt    34 EY, 34 EZ
Eyüpsultan    34 EYÜ, 34 EP
Fatih    34 F, 34 FA
Gaziosmanpaşa    34 G, 34 GA
Güngören    34 GÜ, 34 GR
Kadıköy    34 K, 34 KA, 34 KB
Kağıthane    34 KG, 34 KH
Kartal    34 KR, 34 KT
Küçükçekmece    34 KC, 34 KE
Maltepe    34 M, 34 ML
Pendik    34 P, 34 PN
Sancaktepe    34 SN, 34 SC
Sarıyer    34 S, 34 SR
Silivri    34 SL, 34 SI
Sultanbeyli    34 SB, 34 SY
Sultangazi    34 SG, 34 SZ
Şile    34 Ş, 34 ŞL
Şişli    34 ŞI, 34 ŞS
Tuzla    34 T, 34 TZ
Ümraniye    34 U, 34 ÜM
Üsküdar    34 Ü, 34 ÜS
Zeytinburnu    34 Z, 34 ZY

