İstanbul'un plaka kodu ne? İstanbul'un plaka numarası kaç? İstanbul ve ilçelerinin plaka harfleri...



İstanbul plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

İSTANBUL'UN PLAKA KODU NEDİR?

İstanbul’un plaka kodu 34 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

İstanbul’da araç plakaları, 34 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

İstanbul Plaka Kodunun Anlamı

İstanbul’un plaka kodu olan 34, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

34 sayısı, İstanbul’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

İstanbul ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda İstanbul’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İstanbul İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Adalar 34 A, 34 AB

Arnavutköy 34 AR, 34 AS

Ataşehir 34 AT, 34 AU

Avcılar 34 AV, 34 AW

Bağcılar 34 B, 34 BA, 34 BB

Bahçelievler 34 BC, 34 BD

Bakırköy 34 BK, 34 BL

Başakşehir 34 BS, 34 BT

Bayrampaşa 34 BY, 34 BZ

Beşiktaş 34 BE, 34 BF

Beykoz 34 BKZ, 34 BM

Beylikdüzü 34 BDZ, 34 BG

Beyoğlu 34 BO, 34 BP

Büyükçekmece 34 BÇ, 34 BR

Çatalca 34 Ç, 34 CA

Çekmeköy 34 CK, 34 CL

Esenler 34 ES, 34 ET

Esenyurt 34 EY, 34 EZ

Eyüpsultan 34 EYÜ, 34 EP

Fatih 34 F, 34 FA

Gaziosmanpaşa 34 G, 34 GA

Güngören 34 GÜ, 34 GR

Kadıköy 34 K, 34 KA, 34 KB

Kağıthane 34 KG, 34 KH

Kartal 34 KR, 34 KT

Küçükçekmece 34 KC, 34 KE

Maltepe 34 M, 34 ML

Pendik 34 P, 34 PN

Sancaktepe 34 SN, 34 SC

Sarıyer 34 S, 34 SR

Silivri 34 SL, 34 SI

Sultanbeyli 34 SB, 34 SY

Sultangazi 34 SG, 34 SZ

Şile 34 Ş, 34 ŞL

Şişli 34 ŞI, 34 ŞS

Tuzla 34 T, 34 TZ

Ümraniye 34 U, 34 ÜM

Üsküdar 34 Ü, 34 ÜS

Zeytinburnu 34 Z, 34 ZY