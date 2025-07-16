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İstanbul’un telefon kodu kaç? İstanbul’un alan kodu kaç?

İstanbul’un telefon kodu kaç? İstanbul’un alan kodu kaç?

16.07.2025 15:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul’un telefon kodu kaç? İstanbul’un alan kodu kaç?

Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, tarihî, kültürel ve ekonomik açıdan ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren eşsiz konumuyla dikkat çeken şehir, yüzyıllar boyunca Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara başkentlik yapmıştır. Telefonla iletişimde ise İstanbul’un kendine özgü birden fazla alan kodu bulunur. Peki, İstanbul’un telefon kodu kaç? İstanbul’un alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda İstanbul, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. İstanbul'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, İstanbul’un telefon kodu kaç? İstanbul’un  alan kodu kaç?

İSTANBUL'UN TELEFON KODU KAÇ?

İstanbul iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu Avrupa Yakası 0212, Anadolu Yakası 0216’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve İstanbul için bu kod Avrupa Yakası 212, Anadolu Yakası 216 olarak belirlenmiştir.

İSTANBUL'UN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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