Akademisyenlerinden 'diploma' tepkisi: İÜ yönetimine çağrı!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 13:51

Güncelleme: 15.03.2025 - 14:01

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversite'ne yatay geçişinin usülsüz olduğu iddialarının soruşturulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilen taleplere tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada ''Geçmişte başörtüsü yasağı dahil olmak üzere üniversitelerdeki tüm anti demokratik uygulamalara karşı çıktık. Bugün de bir siyasi aktörün diploması üzerinden gerçekleşen bu çekişmede İstanbul Üniversitesini siyasi iktidarın bir aracı haline getiren anlayışa aynı şekilde karşı çıkıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

''ÜNİVERSİTELER SİYASETİN KULLANACAĞI ARAÇLAR DEĞİLDİR''

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Medyadan takip edildiği üzere Türkiye’de mevcut siyasi iktidarın üniversite çalışanları üzerindeki baskısı yeni bir aşamaya varmış durumda. Nitelikçe farklı olan bu aşamada, üniversiteler yıllardır yaşadıkları siyasi ve ideolojik baskılara ek olarak siyasi iktidarın sürdürülmesinin araçları haline getiriliyor.

İÜ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) olarak İstanbul Üniversitesi yönetimini tarafsız davranmaya, baskılara boyun eğmemeye ve bir bilim kurumu olarak üniversitenin onurunu korumak için objektif, verilere dayalı, bağımsız değerlendirme ürünü kararlar vermeye çağırıyoruz.

Çünkü iktidarlar değişebilir ama üniversiteler her koşulda demokratik, özgür ve özerk kurumsal yapılarını sürdürmek zorundadır.

Bu nedenle üniversitelerde özgürce siyaset yapılmasına değil, iktidarların üniversiteyi kendi amaçlarının bir aracına dönüştürmesine karşıyız.

Geçmişte başörtüsü yasağı dahil olmak üzere üniversitelerdeki tüm anti demokratik uygulamalara karşı çıktık. Bugün de bir siyasi aktörün diploması üzerinden gerçekleşen bu çekişmede İstanbul Üniversitesini siyasi iktidarın bir aracı haline getiren anlayışa aynı şekilde karşı çıkıyoruz.

Bu çerçevede, bir yatay geçiş usulsüzlüğü iddiasıyla açılmış bir soruşturmada yargı makamının iddiasına kanıt sağlamak üzere İ.Ü. Rektörlüğü/ Yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasına, üniversitenin yargısal süreçte siyasi iktidar lehine açıkça taraf haline getirilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz.

''İSTİFA BİR KEZ DAHA AÇIĞA ÇIKARDI''

Aynı zamanda Rektörlüğün siyasal iktidarın beklentileri doğrultusunda tutum almasına itiraz edenler üzerinde kurduğu idari ve siyasi baskı İşletme Fakültesi Dekanının istifasıyla bir kez daha açığa çıkmıştır. Üniversite yönetiminin üniversite bileşenleri ve senato üyeleri üzerinde oluşturduğu baskıyı da kabul etmiyoruz.

Biz İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) olarak, demokratik üniversite talebimizi hayata geçirmek için kararlılıkla mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

Yaşasın demokratik, özgür, özerk üniversite !!!!''