İmamoğlu'nun diplomasına 'uygun' diyen Dekan Kamil Ahmet Köse istifa etmişti: İlk açıklamasını yaptı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:25

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "usulsüzlük olmadığı" yönünde rapor veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etti.

İmamoğlu'nun diplomasına "uygun" diyen Prof. Dr. Ahmet Köse, Ekol TV'den Gürkan Zengin'in belirttiğine göre istifa gerekçesini "Uzun süreli yöneticiliğin getirdiği yorgunluk ve son dönemde yaşanan süreç sebebiyle istifamı verdim" diyerek açıkladı.

2023 Ocak ayında dekanlığa başlayan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin görev süresinin yaklaşık 10 buçuk ay sonra dolacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU DEKANA BASKI YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, diploma soruşturmasıyla ilgili Kastamonu'da yaptığı konuşmada, "2020'de bu raporu veren dekan Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.