İstanbul Üniversitesi mezuniyet programında 'toplu dua'

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni programında “dua programı” yer aldı.

Üniversite tarafından açıklanan programa göre mezun olan öğrenciler, 1 Temmuz Salı gerçekleştirilecek törende “insanlık için dua” edecekler.

Toplu duanın nasıl organize edileceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

AKP “AİLE YILI” İLAN ETMİŞTİ…

BirGün’ün aktardığı habere göre; AKP iktidarının 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından üniversitenin de mezuniyet törenine bu yıl için “Ailece Bilim” ismi vermesi dikkat çekti.

Aynı zamanda bu seneki törende önceki yıllardan farklı olarak mezun olan öğrencilerin ailelerinin de aileleri temsilen konuşma yapacağı açıklandı.

Tören programı şu şekilde:

• Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

• Fakülte adına öğrenciler, aileler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek konuşma

• Dekan Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu’nun konuşması

• Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın konuşması

• İnsanlık için dua

• Konser, diploma takdimi, mesleki yemin ve kep töreni.