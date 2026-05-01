İstanbul Üniversitesi’nde diplomada e-imza dönemi

İstanbul Üniversitesi, diplomalara ilişkin köklü bir değişikliği hayata geçirdi. 2025 yılı mezunlarını kapsayan yeni uygulamayla birlikte fiziksel diploma verilmesi sona erdirildi. Mezunlara diplomaların yalnızca elektronik ortamda, e-imzalı olarak sunulacağı bildirildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı üniversite yönetimi kararın senato tarafından alındığını aktardı.

Üniversite, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile tepki çekmişti. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, dijital sisteme erişimde eşitsizlikler olabileceğine dikkat çekti. Gülez, dijital sistemin tamamen reddedilmediğini ancak tek başına uygulanmasının doğru olmadığına vurgu yaptı.