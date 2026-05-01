İstanbul Üniversitesi’nde diplomada e-imza dönemi

1.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
İstanbul Üniversitesi’nin 2025 mezunlarını kapsayan kararıyla fiziksel diploma verilmesi sona erdirildi. Diplomaların yalnızca e-imzalı olarak elektronik ortamda sunulacağı açıklandı.

İstanbul Üniversitesi, diplomalara ilişkin köklü bir değişikliği hayata geçirdi. 2025 yılı mezunlarını kapsayan yeni uygulamayla birlikte fiziksel diploma verilmesi sona erdirildi. Mezunlara diplomaların yalnızca elektronik ortamda, e-imzalı olarak sunulacağı bildirildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı üniversite yönetimi kararın senato tarafından alındığını aktardı.

Üniversite, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile tepki çekmişti. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, dijital sisteme erişimde eşitsizlikler olabileceğine dikkat çekti. Gülez, dijital sistemin tamamen reddedilmediğini ancak tek başına uygulanmasının doğru olmadığına vurgu yaptı. 

