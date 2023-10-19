İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Filistin’e destek: ‘Nehirden denize özgür Filistin’

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:48

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:57

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler İsrail’in saldırıları altında olan Filistin halkıyla dayanışmak için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün sonunda üniversitenin ana kapısında Filistin bayrağı açan öğrenciler, bir basın açıklaması da yaptı.

Öğrenciler ‘Nehirden denize özgür Filistin’ sloganını yazan bir pankart da taşıdı.

İsrail, Gazze’de bir hastaneye saldırı düzenlemiş ve yüzlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu.