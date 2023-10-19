İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Filistin’e destek: ‘Nehirden denize özgür Filistin’
İstanbul Üniversitesi öğrencileri İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkına yönelik bir destek yürüyüşü yaptı. Öğrenciler ellerinde ‘Nehirden denize özgür Filistin’ pankartı taşıdı.
İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler İsrail’in saldırıları altında olan Filistin halkıyla dayanışmak için yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşün sonunda üniversitenin ana kapısında Filistin bayrağı açan öğrenciler, bir basın açıklaması da yaptı.
Öğrenciler ‘Nehirden denize özgür Filistin’ sloganını yazan bir pankart da taşıdı.
İsrail, Gazze’de bir hastaneye saldırı düzenlemiş ve yüzlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu.
"Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!"— Beyazıt Gazetesi (@gazetebeyazit) October 19, 2023
İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı yükselten İstanbul Üniversitesi öğrencileri, okulun içerisinden ana kapıya doğru yürüyüş gerçekleştirdi. pic.twitter.com/hrK2o29zo9
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