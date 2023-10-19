Sırrı Süreyya Önder: Filistin’e gitmeyi çok isterim ama yurt dışı yasağım var

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:13

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Gazze’de yaşanan savaş suçlarına dair kürsüye çıkan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, “Meclis'te bir heyet oluşturulmasını ve bu heyetin Türkiye adına bölgeye gitmesini öneriyoruz” dedi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise, bunun üzerine söz olarak, şunları söyledi:

"Ben de özellikle Grup Başkan Vekillerine, eğer izinleri olursa, bu konuşmayla bağlantılı bir hâlimizi arz etmek istiyorum. Şimdi, Sayın Şahin ‘Bir heyet oluşturalım ve gidelim’ dedi. Gitmeyi çok isterim gerçekten, bütün kalbimle. O acıları yerinde görmek, onlara ses olmak ama yurt dışı yasağım var. Benimkini mahkeme koydu, Meclis diyebilir ki ‘Mahkemenin iradesine biz karışamayız.’ Fakat grubumuzun 15 sayın milletvekili İçişleri Bakanlığındaki bir bürokratın imzasıyla, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu seyahate katılamayacak. Onların pasaportlarında tahdit var, sadece kendilerinin değil, çocuklarının, eşlerinin, birinci derece yakınlarının da pasaportlarında tahdit var."