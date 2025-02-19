İstanbul Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Üniversitesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İstanbul Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: #İstanbul Üniversitesi #İstanbul #kar yağışı
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