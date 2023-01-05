İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere saldırı iddiası!

05 Ocak 2023 Perşembe, 18:09

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde faşist bir grup tarafından devrimci öğrencilere saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Faşist bir grup devrimci öğrencilerin üzerine küfür ederek yürümeye başladı. Tacize tepki gösteren devrimci öğrencilere iddiaya göre, bu grup tarafından soda şişeleri ve taşlar atıldı.



Bu sırada atılan soda şişelerinden biri, bir kadın öğrenciye isabet etti. Kadın öğrencinin başında kanama meydana geldi.

Olaya müdahale için gelen çevik kuvvet polisi ise saldırıya uğrayan öğrencileri, fakülte çıkışındaki merdivenlere doğru gitmeye zorladı. Direnen öğrenciler ablukaya alındı, bazı öğrenciler polis şiddetine maruz kaldı.

Öğrenciler bu sırada polislere, faşist gruba müdahalede bulunmaması nedeniyle tepki gösterdi.

İÜ Dayanışması tarafından Twitter’da yapılan açıklamada,” Edebiyat Fakültesinde faşistlerin soda şişesi atarak saldırmaları sonucunda bir arkadaşımız yaralandı. Polis ve ÖGB [Özel Güvenlik Birliği] işbirliğinde bize saldıran faşistlere karşı arkadaşlarımızı sınavlarına sokmak için beklemedeyiz” denildi.

Edebiyat Fakültesinde faşistlerin soda şişesi atarak saldırmaları sonucunda bir arkadaşımız yaralandı.



Polis ve ögb işbirliğinde bize saldıran faşistlere karşı arkadaşlarımızı sınavlarına sokmak için beklemedeyiz.



Üniversitelerden faşist çeteleri göndereceğiz! pic.twitter.com/0xf1SZdKUP — İÜ Dayanışması (@iudayanismasi) January 5, 2023